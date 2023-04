"Misericordia, i conti sono in rosso" L’allarme del governatore Bassi

Dalla Misericordia di San Gimignano si alza un grido di preoccupazione per garantire i servizi alla comunità. I problemi riguardano il bilancio 2022 approvato dall’assemblea ma chiuso "con fatica in equilibrio". Di qui l’annuncio di "clamorosi sviluppi".

L’urlo di dolore arriva forte e chiaro dal governatore Giacomo Bassi. Il motivo? i conti della Confraternita sono penalizzati dalle tasse.

Lo Stato (fra tassazione diretta e indiretta) ha prelevato infatti dalle casse della Misericordia 65.500 euro. Bassi parla senza peli sulla lingua: "Si tratta di una vergogna per la nostra associazione di volontariato che raccoglie l’impegno di persone di buona volontà per assicurare un servizio ai cittadini".

E snocciola i numeri del lavoro svolto nel 2022: "Abbiamo garantito 3.593 servizi, 2.186 ordinari con ambulanza e con mezzi attrezzati e 927 uscite con ambulanza di emergenza e altri 480 nel sociale con mezzi attrezzati, 8.863 ore di viaggio e 161.681 Km percorsi".

Decisamente numeri impressionanti. Bassi quindi si domanda: "E lo Stato che fa? invece di sostenere questo impegno a favore della comunità, applica una tassazione pesante. Nessuno sgravio per l’Iva, mentre il mondo dell’agricoltura gode di un prezzo agevolato per il carburante dei mezzi da lavoro, invece per le ambulanze il carburante si paga a prezzo pieno".

Lo sfogo di Bassi continua: "Per non parlare dell’Irap che con la riforma del Terzo Settore è decuplicata a causa della burocrazia che ci schiaccia". E puntualizza: "Con quel gruzzolo di soldi che ci ha prelevato lo Stato avremmo potuto fare assunzioni per dare ai cittadini un maggiore servizio e risorse per aggiornare i mezzi, senza dover ricorrere alla generosità delle famiglie avremmo potuto aiutare chi è in difficoltà economica". Ma c’è dell’altro, come evidenzia il governatore della Misericordia di San Gimignano: "Le tariffe di rimborsi di servizi per conto del Servizio Sanitario Regionale sono ferme (bloccate) al 2010 e andrebbero adeguate almeno al 50 per cento a causa degli attuali aumenti dei costi".

E ancora: "Il sistema del soccorso e del trasporto socio-sanitario si trova di fronte a una grave crisi generale, come dimostrano i casi delle Associazioni della provincia aretina e dell’Amiata e se la triste situazione non viene affrontata dalle istituzioni regionali e locali, rischia di collassare un servizio essenziale per la cittadinanza, oltre a produrre licenziamenti e disagi non indifferenti per i territori". Un messaggio è forte e chiaro, che Bassi spera trovi risposte adeguate.

Romano Francardelli