Misericordia, costi insostenibili Bassi: "Così i servizi sono a rischio La Regione adegui la convenzione"

di Romano Francardelli

Il volontario e di conseguenza il volontariato sono le anime di solidarietà di San Gimignano, del cui tessuto sociale sono parte integrante dal XVIII secolo con l’Arciconfraternita di Misericordia. Un’assiociazione che porta la data di nascita 1792 e che fino a oggi ha risposto sempre presente e "non ha mai interrotto il proprio servizio alla comunità. E di questo siamo fieri. Ma sentiamo la responsabilità di onorare ogni giorno questa lunga storia e tra tante difficoltà andiamo avanti". La riflessione preoccupata a cuore aperto del governatore Giacomo Bassi, per un decennio sindaco.

Quali difficoltà? "La più importante – dice Bassi – è la sostenibilità economica dei servizi di trasporto socio-sanitario e in particolare quelli di emergenza. I rimborsi, in regime di convenzione, vengono calcolati dalla Regione Toscana sulla base di un tariffario rimasto fermo al 2010. Con i valori attuali, costi del personale, carburanti, riparazioni, sostituzione mezzi e molto altro sono coperti da questi rimborsi nemmeno per il 40 per cento. Il resto dei costi sono sostenuti dalla Misericordia".

È quindi "del tutto evidente – prosegue Bassi – che se il tavolo di confronto aperto dalle associazioni di volontariato con la Regione non produrrà un adeguamento di tali rimborsi, dovremo riflettere a fondo e se continuare a erogare questi servizi, sapendo che tutto questo mette a repentaglio l’equilibrio economico dell’associazione fino alla sua sopravvivenza".

In alternativa, afferma Bassi, si profila comunque un "ridimensionamento dei servizi, ma di questo ne discuteremo in modo più approfondito in sede assembleare. Ma continueremo in ogni caso a svolgere la cultura del volontariato e della partecipazione attiva per la nostra comunità sangimignanese".