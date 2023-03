Misericordia, cambio al vertice Passa la mano il dottor Cavicchioli "Sono stati anni molto complicati"

Cambio ai vertici della Misericordia di Colle. Domani si terranno le elezioni per il nuovo magistrato e conseguentemente sarà scelto anche il nuovo governatore. È confermato, quindi, il passaggio di consegne per il Dottor Luciano Cavicchioli che ha guidato la Confraternita dal 2018. Un anno in sostituzione del precedente governatore (Francesco Pedani) ed ulteriori 4 anni a seguito della sua elezione. In totale 5 anni si servizio, di volontariato e di dedizione all’insegna dell’aiuto nei confronti del prossimo. "Si poteva fare di più", questa la prima frase che il Dottor Cavicchioli ha rilasciato a La Nazione, con una dose di reale modestia che da sempre lo contraddistingue.

Cavicchioli, come descriverebbe questi anni?

"Sono stati anni complicati, anzi difficili. Il riferimento chiaramente è alla gestione della pandemia. I grossi problemi sono iniziati con il covid e successivamente con una riduzione dei volontari, dettato dalla mancanza di ‘spinta’, giustificata, delle persone ad occuparsi di sanità in un periodo pandemico".

Problemi, ma non dettati solo dal Covid, giusto?

"Esatto. In questi anni abbiamo riscontrato anche l’aumento delle difficoltà per tutte le confraternite. Le norme sul terzo settore, infatti, ci hanno e continuano a bloccarci. Inoltre, non sappiamo come evolveranno e come saranno applicate. Questo impedisce una corretta gestione degli sforzi economici".

Quali i traguardi?

"Ci siamo occupati della risistemazione del nostro cimitero e con la nuova edificazione della cappella del commiato. Vorrei dire che questa è una delle migliori cose che abbiamo fatto". Qual è il suo augurio per la Misericordia di Colle?

"Le sfide del futuro saranno riuscire a mantenere le confraternite ad un livello accettabile, perché è chiaro che continuando ad avere i rimborsi a livello del 2012 tutti vanno in difficoltà. La seconda sfida sarà quella di reperire nuovi volontari. Teste e braccia per mandare avanti il gruppo della Misericordia di Colle. Le difficoltà maggiori da superare saranno, comunque, quelle di tipo normativo ed amministrativo. Solo con una squadra coesa sarà possibile superare queste sfide".

Il suo messaggio finale?

"Da un punto di vista personale ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato soprattutto durante i periodi più brutti del covid ed auguro un buon lavoro a chi continuerà".

Lodovico Andreucci