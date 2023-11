Misericordia ad Agliana: "Aiuto alle famiglie"

La Toscana è stata colpita dal maltempo e in alcune zone la situazione affrontata negli ultimi giorni è stata veramente difficile. C’è stato e ci sarà bisogno di aiuto e anche il territorio senese ha risposto presente. La Misericordia di Chianciano Terme domenica è andata a fornire supporto alla popolazione colpita dall’alluvione. "Siamo partiti in 6 – spiega il governatore Andrea Guidotti – del gruppo Protezione Civile. Siamo stati assegnati al Comune di Agliana, provincia di Pistoia. Non avevamo attrezzature come, ad esempio, le idrovore. Il nostro lavoro principalmente è stato quello di fornire assistenza alla popolazione. Siamo stati a disposizione del coordinamento, ci hanno assegnato tre vie da controllare per verificare, ad esempio, se alcune famiglie avevano bisogno di sgomberare cantine, garage, parti ancora con fango ed acqua. Abbiamo prima aiutato in un condominio con scantinati pieni di acqua asciugando il tutto e poi in una casa un po’ più isolata, senza energia elettrica e piena di terra e acqua da portare via. Qui abbiamo dato una mano sgomberando anche un locale con del materiale sotto il fango da buttare, utilizzando le nostre torce visto che mancava l’energia elettrica. Successivamente ci siamo recati al capannone dove venivano preparati i sacchi di sabbia. Un gruppo è rimasto a riempirli ed accatastarli, altri sono invece andati con un furgone della Misericordia a caricare dell’acqua per portarla a delle famiglie che erano rimaste senza". In serata il rientro a Chianciano, un’esperienza breve ma che comunque ha lasciato il segno. "A livello emotivo - conclude Guidotti - è stato toccante. C’è chi ha perso tutto. Abbiamo ritrovato sotto il fango un quadro con la laurea di una ragazza, giocattoli, foto, album di un matrimonio, oggetti dal grande valore affettivo. Tante persone si sono rimboccate le maniche". E se ci sarà bisogno da Chianciano sono pronti per tornare.

Luca Stefanucci