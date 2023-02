"Mio suocero mi toccava. Poi lo stalking"

di Laura Valdesi

SIENA

"Un inferno la vita". E ancora: "Non volevo finire in una casa rifugio, insieme a mio figlio, anche se mi sento protetta e non manca nulla. Però è come essere una carcerata e loro invece sono liberi". Ossia gli uomini che hanno lasciato il segno nella sua esistenza: l’ex suocero e anche il compagno a cui era stato imposto il divieto di avvicinamento alla donna. Ma lo sfogo della giovane madre in tribunale, parte offesa nel processo per stalking proprio al suocero, va oltre. Rivela infatti che inizialmente lo considerava come un padre "ma lui mi dava le sigarette e poi toccava il fondoschiena, facendo apprezzamenti al riguardo. Lo dissi al mio compagno ma non mi credette".

L’imputato, difeso dagli avvocati Francesco Paolo Ravenni e Nunzia Basile, non era in aula quando la donna ha iniziato a raccontare, come un fiume in piena, i fatti che hanno travolto la sua vita. A tratti si commuove, il giudice Simone Spina fa una pausa di 5 minuti. Poi riprende il racconto. Dei messaggi che l’ex suocero le avrebbe inviato. Parole pesanti, qualcuno viene letto in aula, altri li riferisce la donna. L’accusa di essere una poco di buono, ci sono minacce di morte. Si era presentato sotto la sua abitazione (prima del grande passo andando in una casa protetta) facendo un gesto con la testa, riferisce, proprio come il figlio. "Avevo paura – ancora la giovane, assistita da Daniela Del Lungo –, tremavo. Mentre dormivo con il bimbo tenevo il coltello sotto il cuscino. Decisi di andare in una struttura protetta perché per me a Poggibonsi non era più vita. Portavo mio figlio ai giardini davanti al commissariato, così sapevo che in caso di necessità avrei potuto suonare alla polizia". Oltre ai messaggi l’uomo avrebbe anche mimato atti sessuali. "E quando scrisse di recarmi al bar per consegnarmi qualche soldo oggi sono convinta che se l’avessi raggiunto sarei morta. Avevo necessità di denaro ma ci hanno pensato i miei genitori", svela. Un racconto a singhiozzo, quello della giovane, da cui traspare tutto il suo disagio. E la rabbia per quella vita che avrebbe tanto voluto diversa. La prossima udienza racconterà la sua versione dei fatti l’ex suocero, prima della sentenza.