Minuti di paura sull’autobus Offende autista e passeggeri L’intervento dei carabinieri

Prima è salito sull’autobus e ha chiesto informazioni all’autista. Poi ha pensato bene di offenderlo, urlare e, non contento, ha anche iniziato a minacciare e alzare la voce anche contro gli altri passeggeri, terrorizzandoli. L’autore dei 30 minuti di follia è un 47enne residente a Siena, già noto alle forze dell’ordine, che due giorni fa ha tenuto in scacco in piazza Gramsci, un mezzo di Autolinee Toscane con il suo comportamento. L’autista, a fatica, è riuscito a farlo scendere e chiuderlo fuori dal bus. A quel punto, spalancati cielo: l’uomo ha iniziato a prendere a pugni sotto gli occhi impauriti dei passeggeri e dell’autista che, a quel punto, ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Siena che hanno immobilizzato il 47enne e lo hanno condotto in caserma. In tutto l’autobus è stato fermo per 30 minuti e ad assistere al pessimo spettacolo sono stati anche numerosi minori e anziani che, loro malgrado, erano a sedere sul mezzo. Conclusi gli accertamenti e sentiti i testimoni, i militari dell’Arma hanno denunciato il 47enne per danneggiamento, minaccia, violenza e resistenza nei confronti di un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri di servizio.

Infatti gli autisti degli autobus di linea hanno il dovere, per preservare l’incolumità dei passeggeri e non potendo lasciare il mezzo pubblico né procedere all’identificazione del molestatore, di chiamare la forza pubblica, cosa che il deferito stava impedendo di fare, e per avere turbato la regolarità di un servizio pubblico: la corsa ha subito un ritardo nella tabella oraria che aggrava ancora di più la posizione dell’uomo riconosciuto poi come in forte stato di alterazione alcolica. Dopo la compilazione degli atti all’interno del Comando Carabinieri di Siena, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.