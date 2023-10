Minorenne molestato in biblioteca, dipendente comunale a processo. Era recidivo

Siena, 27 ottobre 2023 – E’ successo ancora. Un dipendente comunale che lavorava alla biblioteca degli Intronati, condannato nel maggio 2020 per aver molestato uno studente (un anno e otto mesi, già depositato l’appello che si celebrerà a primavera a Firenze), si trova nuovamente sotto processo. Stesso reato, violenza sessuale, l’accusa che la procura gli ha contestato. Nel primo procedimento la vittima era un ventenne, nell’episodio finito sotto la lente del collegio Spina, comunque diverso, all’epoca dei fatti il ragazzino era invece ancora minorenne.

Si è costituito parte civile attraverso l’avvocato Gabriele Cresti e ieri pomeriggio sono stati ascoltati numerosi testimoni per ricostruire la vicenda. Per tutti, ad eccezione dei consulenti di parte civile, sono state lette le sommarie informazioni alla polizia giudiziaria che svolse accertamenti sulle molestie. Anche quelle della madre sono state scandite dal giudice in aula. Emerge un po’ dai racconti che il ragazzo era andato in biblioteca per un percorso di alternanza scuola-lavoro. Il 59enne era addetto all’accoglienza alla biblioteca degli Intronati, si dice.

Accadeva che abbracciasse lo studente, toccandogli la schiena, si metteva davanti a lui parandogli la strada e toccandosi zone particolarmente delicate. Però mai quelle del ragazzino, stando a quanto emerso ieri in aula. Una vicenda che, osserva la madre della vittima, l’ha comunque cambiato: "Spesso mi chiede di accompagnarlo invece di prendere il bus. Lo vedo più in difficoltà. Preferisce evitare di parlare di queste cose". Dopo la denuncia, era il febbraio 2022, venne seguito anche da una psicologa con cui ebbe tre incontri. Aveva parlato di "sfioramenti, toccamenti che all’inizio – emerge – aveva ritenuto magari involontari. Poi si erano ripetuti. A lui dava molto fastidio".

Insomma, sulle prime il ragazzino riteneva che quello del 59enne alla fine fosse un atteggiamento legato al suo carattere apparentemente disponibile, poi capì che le cose stavano in modo diverso. Ne parlò con il tutor e con la madre, per la prima volta. A confermarlo è il padre, fra i testimoni ieri in tribunale. "Anche con gli amici ora ha dei problemi", ha osservato l’uomo. Naturalmente il figlio non concluse il tirocinio agli Intronati. Si riferisce anche di un incontro con l’ex segretario generale del Comune che voleva capire quanto accaduto. Si scusò con loro dicendo che il dipendente non doveva accogliere i ragazzini degli stage. Fu spostato dalla biblioteca.

L’imputato, che vive in un paese della nostra provincia ed è difeso dall’avvocato Maurizio Forzoni, avrebbe rivolto anche frasi sessualmente esplicite al minorenne, riferite in aula, pur ribadendo molti che il 59enne aveva il vizio di toccare l’interlocutore. Dal racconto dei testimoni rileva che il giovane, ormai maggiorenne, è rimasto ferito dall’accaduto, non passa più neppure in via della Sapienza. Il processo riprenderà a dicembre quando verrà ascoltato l’imputato con altri testimoni e ci sarà la discussione. L’uomo è sempre dipendente comunale, è stato avviato un procedimento disciplinare sospeso in attesa delle decisioni penali sulla vicenda.