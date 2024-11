Minorenne arrestato per una rapina in centro

Siena, 18 novembre 2024 – I carabinieri del Nucleo Investigativo di Siena, nei giorni scorsi, hanno arrestato (in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale dei Minorenni di Firenze) un giovane residente in provincia di Siena.

Il giovane lo scorso aprile avrebbe aggredito un passante per rubargli portafogli e carta di credito, poi utilizzata per acquisti in alcuni negozi del centro. Le indagini, delegate e coordinate dalla Procura dei Minorenni di Firenze, sono state condotte dal Nucleo Investigativo in collaborazione con i colleghi della Stazione Carabinieri di Siena Centro. Il giovane, minorenne all’epoca dei fatti, è stato portato in una comunità.