Minniti traccia il bilancio "I vittoriosi sono al top"

Solo Demone s’Astore della scuderia di Carburo non si è presentato al Ceppo. Gli altri 80 segnati non hanno sgarrato evitando eventuali conseguenze sanzionatorie. Un tema caldo (vedi interviste nella pagina a fianco) da trattare a Palio chiuso e nell’inverno. La lista dei promossi – e di chi va dunque alla Tratta e alle prove di notte – arriverà il 10 agosto dopo la riunione dei capitani in Comune alle ore 11.

"Molti cavalli del lotto di luglio sono stati trovati in condizioni migliori. Nel senso che già un mese fa erano buone, adesso ancora di più", assicura il verterinario comunale Carlo Alberto Minniti prima di vedere referti radiografici ed ecografie svolte sugli 80 saliti a Monteresi. "Alcuni sono veramente al top", aggiunge il colonnello che guida la commissione. Informazione utile per i capitani in quanto, viene da pensare, qualche soggetto che a luglio non aveva brillato fra i dieci potrebbe rappresentare una sorpresa visto che adesso è al massimo della condizione. "I vincitori di Palio – aggiunge Minniti sollecitato dalle domande – sono in forma. Quindi ci auguriamo una bella prestazione da parte loro". Su Anda e Bola, toccato alla Chiocciola e caduta al Casato, "non ci dovrebbero essere problemi. Non ha avuto particolari conseguenze. Ribadisco quanto già detto sopra". E se relativamente ai cavalli nuovi c’è a suo giudizio "ampia possibilità di scegliere", dovranno invece fermarsi i cinque mezzosangue portati alle visite ma che non hanno concluso il Protocollo di addestramento. "Non faranno le prove di notte: erano stati bloccati per problemi sanitari. Ci siamo limitati a controllare l’evoluzione del caso. Hanno fatto i raggi x per poter avere un punto di riferimento per il futuro", spiega Minniti.

La.Valde.