Minimasgalano, è Drago: "Ci alleniamo da anni, è stato emozionante. Un grazie alla Contrada"

di Laura Valdesi

SIENA

Quelle lacrime, subito dopo l’esibizione in Salicotto, proclamati i vincitori, sono state la cosa più bella. Lacrime di gioia, liberatorie, che raccontano impegno e voglia di far figurare la propria Contrada. Sana emozione quella degli alfieri Giovanni Alberi e Lorenzo Rosini che, insieme al tamburino Ernesto Grosso hanno conquistato per il Drago l’edizione del Minimasgalano che celebra mezzo secolo di vita della manifestazione ideata dalla Torre nel 1973. E’ la terza volta che Camporegio scrive il proprio nome nell’albo d’oro, dopo il 1988 e il 2015.

Nulla ha potuto la pioggia, ampiamente prevista, contro la forza delle Contrade e dei loro piccoli alfieri e tamburini. Quando il cielo si è gonfiato di nubi e poi è stato necessario aprire gli ombrelli, hanno atteso nella Sala delle Lupe che terminasse un matrimonio e potessero salire in un luogo magico, la Loggia dei Nove, per la sfida attesa un intero anno. Da un lato gli invitati che scendevano, dall’altro i piccoli che scalpitavano per salire dove il Minimasgalano si è svolto solo un’altra volta, a inizio anni ’90, sempre per il maltempo. Filmati, fotografie, l’emozione dei genitori e di chi in Contrada li segue e li motiva da sempre. Un’atmosfera di famiglia, densa e accogliente. Se qualcuno faceva una sbavatura subito l’applauso perché quello meritavano tutti i ragazzi per l’impegno e la bravura. Normale il ritardo nel ruolino di marcia della manifestazione, ma non importava a nessuno. Quando poco prima delle 19 è terminata la sfida in Comune, tutti in Salicotto per attendere il verdetto che neppure un’ora dopo ha incoronato il Drago.

"Le lacrime perché è stato emozionante – confessa Giovanni Alberi, dopo l’esibizione finale nella Torre –, sono anni che con lui ci alleniamo". Accanto Lorenzo Rosini che, racconta, compirà 13 anni fra qualche giorno mentre il suo compagno alfiere ce li ha già. "Da luglio ci alleniamo duro, una soddisfazione enorme, ringraziamo la Contrada per averci dato questa possibilità", dicono i vittoriosi. E subito aggiungono: "Questo è il secondo Minimasgalano a cui partecipiamo, il primo per il tamburino". Che subito spunta accanto a loro, dopo l’ondata di abbracci e complimenti anche da parte del maestro dei novizi Duccio Viti. "Compirò 13 anni a dicembre e suono il tamburo da quando ne avevo 6", racconta Ernesto Grosso. "Una manifestazione fondamentale il Minimasgalano perché fa sì che nelle Contrade ci siano momenti di ritrovo per allenarsi, i più piccoli che vanno dietro a quelli più avanti nella preparazione. Un’occasione unica per tenerli nel rione e farli crescere con i valori della Contrada. Impressionante – osserva poi il vicario di Camporegio Alberto Nastasi – il livello che è stato raggiunto dai giovanissimi negli ultimi 15-20 anni. Stasera (ieri, ndr) c’erano due tamburini che suonavano come fossero adulti e due o tre coppie di alfieri che ai miei tempi sarebbero entrati subito in Piazza".

La Torre, come promesso dal priore Antonio La Marca, aveva in serbo un premio speciale quest’anno per i due alfieri più giovani – Pietro Corsini dell’Onda, 9 anni, e Giulio Flamini dell’Aquila che ne ha 10 – e per il tamburino più giovane: Mario Addis Tayework, 10 anni anche lui.