Minaccia di bruciare auto di un imprenditore E’ tentata estorsione: due anni di reclusione

Era stato minacciato

di morte da un operaio perché lo voleva fuori dall’azienda. Talmente spaventato, l’uomo, titolare di un’azienda agricola alle porte di Siena, da non costituirsi neppure parte civile nel processo scattato quando l’imputato era stato visto camminare lungo la strada, puntando verso il distributore di benzina. In mano aveva due bottiglie vuote per riempierle di carburante. Non le aveva usate, né c’erano state conseguenze per l’imprenditore che, tuttavia, aveva denunciato tutto ai carabinieri. E per evitare problemi l’aveva assunto nuovamente per due mesi.

Di qui l’accusa di estorsione che il collegio Carrelli Palombi ha derubricato in tentata condannando a due anni il trentenne, difeso dall’avvocato Silvia Pellegrini. Il pm Silvia Benetti ne aveva chiesti 5.

Il contratto di lavoro dell’uomo scadeva a fine dicembre 2021 ma il titolare dell’impresa non intendeva rinnovarlo anche perché a volte non era andato a lavoro senza valida giustificazione. Pretendeva anche 2mila euro, che secondo la procura non sarebbero stati dovuti. E aveva minacciato, appunto, di dare fuoco ai mezzi dell’azienda.