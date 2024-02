Minaccia di dare fuoco alla ex, ma lui: “Pura invenzione”. Condannato a 4 mesi

Siena, 7 febbraio 2024 – Trascinato in tribunale dalla sua (ormai) ex dopo che l’aveva minacciata dicendole in dialetto ’stai attenta che ti do fuoco. E lo sai che lo faccio’, ha riferito la donna ieri in tribunale. L’imputato non si è lasciato certo spaventare dall’accusa netta nei suoi confronti rilanciando quando è venuto il momento delle dichiarazioni spontanee: "E’ pura invenzione, si sono messe d’accordo. E anche male. Non ho mai detto quelle parole". Un’udienza tesa e delicata che si è conclusa, dopo una breve camera di consiglio, con la condanna dell’uomo a 4 mesi che deciderà se convertire in pena pecuniaria. Il pm aveva chiesto sei mesi per quella minaccia grave rivolta alla donna il 15 giugno 2022, di darle appunto fuoco.

«Avevo un brutto presentimento. Non mi sentivo di andare da sola a portare il mio figlio più piccolo al padre dopo essere stati a mangiare una pizza. Ero in ritardo. Il tempo di arrivare, l’inferno", racconta la parte offesa al giudice Simone Spina. "Ci attendeva in strada, avevo il finestrino abbassato. Tre, quattro, cinque spunti in faccia a me. Per non parlare delle offese davanti a mio figlio di 10 anni", fa una pausa. "Madre indegna", mi definì. Poi riferisce al giudice le parole più pesanti. E ancora: "Calci all’auto, mi chiusi dentro. Quando scese mio figlio lo imitai, intendevo rassicurarlo. Lui mi strattonò sputando di nuovo. Mia sorella gridò di mettersi in macchina. Poi quella frase (la dice in dialetto, ndr) ’stai attenta che ti do fuoco. E lo sai che lo faccio’". La donna se ne va, poi spiega di essersi fermata perché le tremavano le gambe. "Dopo qualche giorno feci denuncia", aggiunge. Mentre parla si gira più volte verso l’imputato. "Sono sempre stata molto remissiva con lui, ma quando non ce la fai più...", aggiunge. Raccontando anche di quando, a suo dire, "incinta mi prese a calci", di quella volta "che mi ridusse un labbro così e dovetti andare in ospedale".

La sorella della parte offesa conferma gli sputi in faccia da parte dell’uomo a quest’ultima, la minaccia di darle fuoco viva. E quando tocca alla vicina amica della donna testimoniare sostiene di aver sentito dire all’imputato che voleva ucciderla. Più le offese. "Il bambino, fuori dall’auto che piangeva, aveva paura della lite fra i genitori", spiega.

«Mai dette quelle parole, è una pura invenzione", dichiara spontaneamente l’uomo. "La sua rabbia (si riferisce alla ex, ndr) è che il piccolino non vuole stare con lei". Ribadisce più volte il concetto: "Gli sputi, tutto inventato di sana pianta. L’unica cosa vera è che ha abbandonato tre figli". E ancora: "Mi ha sempre detto che me l’avrebbe fatta pagare. Tutte cose che si è inventata. E’ stata lei ad aggredirmi, la settimana prima dopo un’operazione. Tutto questo è una farsa per rovinarmi. Anche lei mi ha minacciato. Qui la vittima sono sempre stato io. A questa donna non rivolgo parola da quattro anni".

«Impossibile credere che quattro persone si siano messe d’accordo per calunniarlo", osserva il pm chiedendo la condanna a 6 mesi per la minaccia grave. Il difensore dell’uomo evidenzia le contraddizioni emerse rispetto al racconto della persona offesa. Il giudice Spina decide rapidamente: 4 mesi.