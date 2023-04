Milone: "Tentate 15 truffe agli anziani Sventate grazie ai nostri consigli"

"Un anno intenso. La nostra stella polare? Esserci sempre. Ho costantemente cercato di migliorare l’interazione con Siena e con i cittadini. Siamo andati anche nelle Contrade per incontrare gli anziani, sovente vittime di truffe. In sei riunioni abbiamo parlato con un centinaio di persone che hanno fatto tesoro dei nostri consigli. Basta pensare che la scorsa settimana c’è stata una nuova ondata di raggiri. Quindici tentativi di truffa ma le persone ce li hanno segnalati, solo due sono andati a segno", dice il questore Pietro Milone. Inizia così il suo intervento alla cerimonia per i 171 anni della polizia in una location elegante, il Teatro dei Rinnovati. Gremito di autorità e di studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto di educazione alla legalità "#Cresci consapevole" promosso appunto dalla questura, che sta particolarmente a cuore a Milone. C’erano la media ’Marmocchi’ di Poggibonsi, più quattro scuole superiori: il ’Bandini’ e il ’Tito Sarrocchi’ di Siena, l’istituto Valdichiana sia di Montepulciano che di Chiusi.

"Siamo andati complessivamente in più di venti scuole – resta sul tema giovani –, abbiamo parlato di violenza di genere, i ragazzi hanno ben compreso il disvalore di chi usa le mani e maltratta". Scorrono poi sullo schermo i lavori realizzati alla luce degli incontri svolti dagli istituti presenti che vengono poi premiati sul palco e applauditi. La ’Marmocchi’ ha realizzato anche una locandina dopo essersi soffermata nel video sulle dipendenze. "L’età giusta è la terza media per la prevenzione", dice la docente. Il ’Bandini’ racconta come una buona compagnia può salvare da gesti scellerati come mettersi al volante dopo aver bevuto troppo. "Quando vedete qualcuno in difficoltà non lo fate guidare, bravi", interviene il questore Milone. E il ’Sarrocchi’ invita a "raggiungere i propri sogni senza danneggiare gli altri". Altre tema raccontato dalla sensibilità dei ragazzi è quello del bullismo.

Mette sul tavolo le questioni emergenti anche nella provincia di Siena, Milone. Dal percorso di recupero per chi maltratta al protocollo con l’istituzione penitenziaria per avere notizie precedenti la scarcerazione in modo da prepararsi in chiave preventiva. "Il fenomeno della violenza negli stadi è in aumento – sottolinea Milone – , sono pertanto cresciuti i daspo perchè assistere ad una gara deve essere come andare oggi a teatro. Si proseguirà sempre di più sulla strada dei divieti".

Passa in rassegna alcun delle operazioni più importaenti dei suoi uomini. Dalla contestazione dell’associazione a delinquere per spaccio di stupefacenti, la prima volta nel Senese, "al primato nazionale nello svelare un sodalizio violento di ragazzine che cercavano di dettare legge su coetanee vittime e succubi di loro". Pone poi l’accento sul delitto di Largo Sassetta, nel settembre scorso: "Un reato tremendo a cui Siena non è abituata, fortunatamente. Ha creato allarme sociale. Magistratura e inquirenti hanno lavorato per 72 ore finché non si sono trovati i presunti responsabili", dice Milone. Che conclude: "Questo è il cammino da seguire anche nel 2023. Rinnoviamo il nostro impegno per Siena e per la sua provincia. Non arretreremo mai e saremo sempre presenti per difendere la cittadinanza e rendere vivo il motto ’Esserci sempre’".

Laura Valdesi