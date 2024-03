Milone ci aveva visto giusto nell’estate 2022

Non aveva creduto alla favoletta che Siena è tranquilla. Che era solo un caso la presenza di così tanti migranti pakistani in una città che tutto sommato è paesone. Per di più fuori dalle principali vie di comunicazione. C’era qualcosa dietro quella massa di persone che dormiva in strada, oppure nei giardinetti fuori porta San Marco, alla stazione di Siena. Giusta l’ondata di solidarietà, il soccorso a chi aveva fatto migliaia di chilometri. Siena è accogliente, si sa. Ma il questore Pietro Milone intuiva che c’era altro. E aveva sollecitato i suoi uomini a scavare. Ad indagare nel silenzio più assoluto. E ha avuto ragione, anche se i 9 fermati devono passare sotto le forche caudine del giudice: un’associazione a delinquere per favorire l’ingresso illegale. Nel cuore del centro storico, a due passi da Piazza.

Laura Valdesi