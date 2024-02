’M’illumino di meno’. Obiettivo risparmio

"Io mi chiamo Gastone, mia madre mi chiamava Tone, per risparmiare il gas". La celeberrima freddura di Ettore Petrolini si attaglia alla perfezione all’iniziativa che la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte ha promosso, precedendo di poche ore la 20^ Giornata nazionale del risparmio energico, proprio in occasione dello spettacolo ’Ballantini&Petrolini’. Al pubblico sono stati illustrati i recenti interventi al Teatro Poliziano di Montepulciano (400mila euro, anche con fondi Pnrr), per rinnovare gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, acquisire materiali illuminotecnici innovativi a basso consumo e sostituire alcuni infissi. Risultato, un notevole abbattimento del consumo energetico per il Poliziano che ogni anno ospita in media cento giornate di attività.

È stata ampia la risposta della Valdichiana Senese alla giornata ’M’illumino di meno’. Il Comune di Chiusi ha pubblicato un video su due interventi in tema di risparmio energetico: la totale sostituzione delle luci e dei vecchi fari dello stadio Frullini con nuovi corpi a led (fondi Pnrr), per 70mila euro, e il project financing per aggiornare la rete dell’illuminazione pubblica.

Il Comune di Montepulciano spegnerà questa sera, per alcuni minuti, i fari puntati sulla torre del municipio in piazza Grande. Alle 19 il borgo di Farnetella (Sinalunga) si immergerà nel buio ma, a cura della locale Associazione culturale, sarà possibile riunirsi e cenare a lume di candela. Anche Banca Tema aderisce alla campagna, facendo omaggio, nelle proprie filiali, di libri fotografici, in linea con l’impegno del credito cooperativo per uno sviluppo sostenibile.

Diego Mancuso