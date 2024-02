’M’illumino di meno’. Il piano green dell’Asl

SIENA

In occasione di ’M’illumino di meno’, campagna di sensibilizzazione della Giornata nazionale del risparmio energetico, l’Asl Toscana Sud Est fa il punto su azioni, risultati e nuove sfide con l’obiettivo di ridurre le emissioni di Co2 attraverso comportamenti virtuosi.

La necessità di ridurre i consumi energetici va di pari passo, nell’occasione, con la riduzione del grado di illuminazione degli Ospedali al minimo consentito dalla normativa e la diffusione fra i dipendenti di best practice in tema di risparmio energetico.

"Credo che le politiche energetiche e le politiche di rispetto delle fonti energetiche – sottolinea il direttore generale Antonio D’Urso - siano fondamentali in una grande azienda con elevato numero di dipendenti e consumo di energia che garantisce il funzionamento degli ospedali". E per dare un piccolo segnale, il dg ha scelto di realizzare, a luci spente, la video intervista in cui spiega i motivi dell’adesione alla campagna ’M’illumino di meno’.

Sono numerosi gli interventi di efficientamento energetico che Asl ha messo in atto, attraverso l’installazione di Impianti di cogenerazione negli ospedali di Grosseto, Arezzo, Valdarno, Poggibonsi e di Nottola, ultimo ad entrare in funzione nell’aprile 2023 e che ha reso l’Ospedale di Montepulciano una struttura a prelievo elettrico ’quasi zero’ e di impianti fotovoltaici in ospedali, fra cui Poggibonsi e Nottola e distretti socio sanitari, fra i quali quello del Ruffolo a Siena. In molti degli immobili Asl sono, inoltre, stati installati impianti di Telecontrollo; infine la riqualificazione delle Centrali termiche.

Attività di efficientamento energetico che sta comportando una riduzione di 4.188,81 tonnellate equivalenti di petrolio annui e di 8.617,64 tonnellate annue di CO2 con una riduzione del 18% dei consumi globali.

A questo si affianca il Piano di efficientamento energetico, approvato il 16 novembre 2022, che prevede investimenti per 18 milioni di euro nel periodo 2023-2028 con l’obiettivo di raggiungere, nel 2028, la riduzione delle emissioni di CO2 di ben 15.762 tonnellate l’anno e dei consumi di energia primaria a -6.857 equivalenti a tonnellate di petrolio l’anno. Fra gli interventi previsti dal Piano aziendale c’è la realizzazione dell’Impianto Fotovoltaico da 500 kWe all’Ospedale San Donato di Arezzo, per un importo di 1,5 milioni di euro. Inoltre è in corso la gara di aggiudicazione dei lavori per altri 1,5 milioni di euro per la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con Led negli ospedali di Arezzo e del Valdarno.

