’M’illumino di meno’,. Banca Tema in campo

Banca Tema aderisce anche quest’anno a ‘M’illumino di Meno’, l’iniziativa giunta alla sua diciassettesima edizione, lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di RaiRadio2 e promossa da Federcasse e dal Gruppo BCC Iccrea, in occasione della ventunesima ‘Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’ che si celebra il 16 febbraio.

Il tema centrale di questa edizione – che si svilupperà per la prima volta nell’arco di una intera settimana, dal 16 al 21 febbraio – è lo spreco energetico nel settore del fast fashion (la moda ‘usa e getta’) e le alternative virtuose che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale. "Lo slogan creato per sensibilizzare le nostre comunità sul tema – si afferma in una nota stampa – è ‘La Cooperazione non passa mai di moda’".

In questi anni, si aggiunge nel comunicato, "Banca Tema, coerentemente con l’articolo 2 dello Statuto, ha promosso azioni a favore dello sviluppo sostenibile, dell’educazione ambientale e della tutela del paesaggio, contribuendo alla salvaguardia del territorio e al risparmio energetico.

L’invito di Banca Tema è, anche quest’anno, in primo luogo quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili e di essere tutti promotori di uno stile di vita sostenibile. Nei giorni dal 17 al 21 febbraio, in tutte le filiali di Banca Tema, sono distribuiti libri fotografici e altre pubblicazioni, come omaggi a soci e clienti. Un gesto simbolico per valorizzare e diffondere progetti realizzati anche con il nostro sostegno".