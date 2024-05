"Mille euro al mese. Stipendi insufficienti"

Bandiere di Cgil, Cisl e Uil per ore di fronte alla Prefettura di Siena durante il presidio organizzato in piazza del Duomo per ottenere risposte sulla situazione dei dipendenti Avi.Coop di Monteriggioni, azienda di macellazione e confezionamento tacchini che fa capo al Gruppo Amadori. Si tratta del futuro di 200 dipendenti, che da mesi devono far fronte al calo dei turni di lavoro e ai timori sul mantenimento del sito e dei livelli occupazionali dello stabilimento.

"Non abbiamo futuro lavorativo da due mesi a questa parte – ha detto Mirko Sartini, delegato Flai-Cgil –. Quando va bene, lavoriamo due giorni a settimana, altrimenti uno. La situazione è insostenibile, abbiamo chiesto risposte ad Amadori, ma a oggi non sono arrivate".

"Abbiamo intrapreso questa strada già da tempo – ha sottolineato Eva Basile, Fai-Cisl –, ma non conosciamo ancora il nostro futuro. Amadori attraverso i suoi slogan parla di sé come di una grande famiglia, della quale anche noi però facciamo parte e per la quale abbiamo sempre lavorato. Non abbiamo ancora uno stipendio certo, ciò che chiediamo è chiarezza e garanzie sul domani".

"Dopo due mesi, ci troviamo in questo stato di incertezza – ha concluso Eleonora Petreni, Uil –, senza ottenere risposte e chiarezza. Non c’è rispetto di persone che da tanti anni lavorano in questo stabilimento, non si può andare avanti con mille euro al mese, dobbiamo mantenere le nostre famiglie e pagare le spese". E anche in piazza, si alzano le voci dei dipendenti, che scandiscono una sola richiesta: lavorare. Contemporaneamente al presidio, i sindacati hanno chiesto e ottenuto un incontro in Prefettura, dove gli uffici si sono resi disponibili ad ascoltare: nei prossimi giorni i sindacati invieranno un documento con descritte le criticità dell’azienda.

Andrea Talanti