Milani, vittoria della stella "Alesandra nel mio cuore"

E’ stato il Palio della stella per Tittia ma anche per l’allenatore Massimo Milani. "Dieci vittorie, se si conta quella di Vipera nella Lupa, era il 1989. La prima esperienza, ero a Montarioso insieme a Fabrizio Brogi e Tiziano Vannini, da lì è nata l’amicizia e la collaborazione. Naturalmente c’era Francesco Ticci". Fu la prima prova nella gestione vittoriosa di un cavallo. Da allora alla scuderia Milani sono passati barberi che hanno scritto la storia della Festa.

Passiamoli in rassegna.

"Dopo Vipera, nel 2004 la vittoria di Alesandra nella Tartuca, quelle di Istriceddu in Civetta e ancora Tartuca, quindi i successi di Morosita nell’Onda e nella Torre, due vittorie anche per Porto Alabe: Onda e Lupa".

E ora la doppietta di Violenta, Leocorno nel 2022 e la Selva. Il numero due ricorre sempre.

"Un Palio lo vincono tutti, è il secondo quello difficile".

La sfida dunque è trovare un cavallo che arriverà a tre palii?

"Le sfide si fanno in guerra. L’importante è continuare a lavorare bene, con entusiasmo".

Poi ci sono i secondi anche se nel Palio in verità così ci si purga.

"Preciso. Da Zenubbia nella Torre e Pestifero scosso, due volte Indianos, la stessa Violenta. E via dicendo".

Milani lavora bene.

"Non sta a me dirlo. Lavoro su cavalli di qualità grazie ai proprietari che me lo consentono ma anche quando c’è qualità va saputa valorizzare e, in certi momenti, salvaguardare. Quest’anno per mantenere attiva Violenta a livello agonistico l’abbiamo portata a correre a Legnano, dove ha vinto, per non rischiarla a Monticiano. Non volevo sentire gli attacchi assurdi e le polemiche del 2022".

Ora bisogna trovare un altro cavallo a zero successi da lanciare.

"Non siamo tanto lontani. Nella testa ce l’ho già però bisogna vedere se si realizza".

Quale delle dieci vittorie ti è rimasta nel cuore?

"Al di là di quella di Vipera che è la prima, confesso che il Palio di Alesandra è stata un’emozione speciale. Era un impegno diverso, più sogno, passione. Adesso è diventato un lavoro enorme per restare a certi livelli. Cosa difficile ma anche una bella sfida".

Già pensi all’Assunta?

"Esatto. Nel mio cuore, ad ora, se i cavalli stanno come adesso, esclusa qualche abrasione, c’è la possibilità di ripresentarli tutti e tre: Violenta, Anda e bola e Una per tutti".

Violenta va ripresa?

"Secondo me sì, magari con tutti gli altri".

Laura Valdesi