Milani "Anda e bola si allena già. E sta bene"

Anda e Bola, il castrone baio di 7 anni allenato da Massimo Milani e di proprietà di Gavino Sanna, è un cavallo che continua ad essere chiacchierato. Non solo perché il suo comportamento fra i canapi e sul tufo, montato da Scompiglio nella Chiocciola a luglio, ha mostrato un soggetto pronto e gestibile. Che potrebbe avere un futuro in Piazza. Ma anche per via dei primi rumors sulla presenza o meno ad agosto seppure il quadro del lotto sia ancora tutto da definire. "Il cavallo sta benissimo, ha già iniziato a lavorare, come del resto gli altri", spazza il campo Milani. Aggiungendo che se qualcuno vuole può tranquillamente andare a vederlo in scuderia, dando un colpo di telefono all’allenatore per prendere l’appuntamento. Anda e Bola verrà sicuramente iscritto alla previsita, anche perché con le nuove regole imposte dal Comune non ci sono possibilità di deroga. Altra questione è invece se verrà scelto o meno dai capitani. Non avrà comunque, nel caso di un ’no’ delle dirigenze, problemi a trovare ingaggi negli ultimi paliotti della stagione, a partire da Asti dove peraltro Anda e Bola ha corso nel 2022 montato da Gavino Sanna per San Martino-San Rocco. Stesso discorso vale naturalmente per l’ambitissima Violenta da Clodia, regina delle ultime due vittorie.

Per il lotto, come detto, è ancora presto per sbilanciarsi. Ma i due nomi che sembrano ad ora punti fermi sono quelli di Zio Frac e Ungaros. Torna naturalmente in ballo con Violenta anche Tale e quale che a luglio è stato rimandato a casa insieme a Remorex, quest’ultimo un pizzico svantaggiato ad agosto nella lista dei preferiti dalla presenza di tre coppie di rivali.

La.Valde.