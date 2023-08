Migranti negli immobili confiscati Un progetto innovativo a Chiusi

Il prefetto Matilde Pirrera lo aveva annunciato a La Nazione: "Presenteremo un progetto innovativo sull’immigrazione, una best practice a livello nazionale". Ora si inizia a fare luce sull’ipotesi che sarà presentata ufficialmente lunedì al palazzo del Governo, ma di cui i contorni sono già chiari: grazie a un lavoro in pieno raccordo con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e alla piena disponibilità dell’amministrazione comunale di Chiusi, due appartamenti potranno essere destinati all’accoglienza temporanea di migranti. La definizione tecnica è ’struttura temporanea di accoglienza in emergenza’, fino al 10 ottobre, che sarà gestita dalla Confraternita Santa Maria della Misericordia di Chiusi.

È uno dei poli di una questione destinata a crescere anche nelle nostre terre. "Altri 150 arrivi nel Senese, il problema italiano è non avere un’organizzazione per gestire gli ingressi", ha detto nei giorni scorsi il cardinale Paolo Augusto Lojudice, preoccupato per una situazione in perenne emergenza. Esempio, i lunghi mesi della vicenda pakistani che spesso si sono ritrovati a dormire nei parcheggi interrati della città (dalla stazione a Il Duomo).

Proprio lunedì si terrà il tavolo sulla gestione dei pakistani, ai quali è stata destinata l’ex scuola di Montalbuccio: l’amministrazione De Mossi ne aveva previsto la vendita, ora potrebbe diventare un Cas: "L’amministrazione comunale ha messo a disposizione della prefettura l’immobile per destinarlo alla funzione di centro d’accoglienza straordinaria per i migranti", ha detto a Sienanews l’assessore Micaela Papi.

C’è poi un’altra vicenda rimasta sottotraccia. L’Ostello delle Balie al Santa Maria della Scala è dallo scorso anno dedicato all’accoglienza delle cittadine ucraine in fuga dalla guerra. Una soluzione provvisoria che in realtà si sta prolugando: si interverrà per trovare una soluzione anche su questo fronte? È un tema all’attenzione di Palazzo pubblico e potrebbe rientrare nel tentativo di riorganizzare la questione migranti.

Per quanto riguarda l’iniziativa di Chiusi, la scelta ha più chiavi di lettura: garantire una funzione sociale, rispondendo alla pressione migratoria, mettere a disposizione della comunità un bene confiscato alla criminalità, riqualificare un’area abbandonata da tempo nella zona artigianale della cittadina. Un’area che ha anche ospitato bivacchi notturni e che ora troverà un utilizzo consono. Il corpo centrale con due appartamenti potrà ospitare probabilmente dieci-quindici migranti, mentre le due ali laterali adibite un tempo a magazzini di un ex maglificio potranno servire come rimesse e da parte del Comune sarà garantita la pulizia degli spazi esterni.

"La prefettura di Siena – si legge nella nota stampa che annuncia la presentazione del progetto – ha individuato nei beni confiscati, da sempre preziosa ricchezza e fondamentale risorsa per il territorio, una soluzione per far fronte all’emergenza migratoria che il Paese sta vivendo". Un’opportunità che in futuro potrebbe estendersi anche ad altre situazioni simili, per sfruttare gli immobili confiscati alla criminalità e destinandoli a un utilizzo che abbia un riscontro sociale importante.

Orlando Pacchiani