Migranti e casa, tutte le criticità Lojudice: "Aiuti in forte crescita"

di Orlando Pacchiani

"Ci sono volti e storie, dietro questi numeri". Don Giovanni Tondo, direttore della Caritas, invita a dare un senso profondo al rapporto sull’attività 2022 dell’organismo pastorale. Per esempio a quel dato record di 1.122 persone incontrate nei centri di ascolto per la richiesta di un pacco alimentare, un pasto caldo, un letto, con un aumento del 32 per cento rispetto all’anno precedente. O ai 3.924 pacchi alimentari distribuiti nei centri cittadini di San Girolamo e Arbia, con un incremento di oltre il 50 per cento rispetto ai 2.532 del 2021. Non ci sono solo immigrati, in difficoltà, ma anche italiani (in aumento del 15 per cento rispetto all’anno precedente), tutti vittime anche di quella che si configura come un’emergenza abitativa, oltre che della crisi economica indotta dalla guerra in Ucraina.

"C’è un aumento delle disuguaglianze a livello nazionale e Siena non fa eccezione", riflette il cardinale Paolo Augusto Lojudice. "La squadra della Caritas si spende nei contesti di difficoltà – ha aggiunto – per fare un’azione quotidiana, come testimoniano i tanti ascolti, i pasti serviti, l’attenzione ininterrotta per arginare i problemi, che spesso di abbattono sull’infanzia".

Certo, c’è un quadro generale che non si può sottacere, tra le posizioni della Regione (con i no al commissario per l’immigrazione e al Cpr) e il nuovo scenario politico nazionale. Sollecitato su quest’ultimo aspetto, con il governo di centrodestra, il cardinale ammette: "Temo un passo indietro, la riproposizione più di un approccio ideologico che non di uno funzionale alla risoluzione dei problemi. Invece di perdere energie nel contrapporsi, bisognerebbe trovare tutti insieme le soluzioni".

A partire, dice Lojudice, dalla revisione del trattato di Dublino: "Non è possibile che non si possa trovare una via d’uscita comune, è il primo passo".

Ma anche su vicende irrisolte come il caso dei pakistani, rifugiati per mesi nel parcheggio della stazione. "C’è un vuoto normativo – afferma Lojudice –, un tempo intermedio prima dell’accettazione della domanda in cui queste persone è come se non esistessero. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ma non potevamo fare tutto da soli perché serviva un coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali. Interessante è stata la rete di volontariato che si è messa in moto per sostenere l’accoglienza a queste persone".

A decifrare il dossier Valentina Carloni, direttore della Fondazone Caritas. "Il primo bisogno che risalta è la casa – ha detto – e sono sempre più le persone che accedono agli sportelli. Il dato è salito con la presenza dei pakistani, ma la tendenza è comunque in crescita". In tutto sono 600 le famiglie seguite costantemente, mentre sono stati 6500 i pasti distribuiti nel 2022.

A sottolineare l’emergenza abitativa due sindaci, nelle vesti di presidente della Provincia (David Bussagli) e presidente della Società della salute (Giuseppe Gugliotti. Da entrambi è stato lanciato un appello per individuare soluzioni, rilanciato anche da Lojudice. "Bisogna lavorare tra istituzioni per trovare risposte", ha detto.

Invito che Carlo Rossi, presidente della Fondazione Mps, estende al fenomeno immigrazione nel suo complesso: "Dovrebbe essere chiaro a tutti che siamo di fronte a problemi strutturali e non emergenziali. E allora si potrebbe per esempio ragionare su patrimoni abitativi inutilizzati, per esempio, per coordinare una risposta condivisa".