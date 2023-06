Migranti, Cgil Siena denuncia, difficoltà ad aprire conto corrente

"Lavoratori migranti, arrivati con il decreto flussi, che incontrano difficoltà ad aprire un conto corrente presso le filiali bancarie del territorio", è la denuncia segnalata da Cgil Siena che fa appelo ora ad istituti, prefetto ed istituzioni, per superare il problema. "Si tratta di persone entrate nel nostro Paese a fronte di un regolare contratto di assunzione - si legge nella nota - nei settori dell’edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e autotrasporto, per le quali l’apertura di un conto corrente è fondamentale, almeno per l’accredito dello stipendio. Risulta, invece, che in moltissimi casi le banche neghino l’apertura del conto per la mancanza di un permesso di soggiorno ’definitivo’ il cui rilascio richiede tempi tecnici lunghi". In tutto è in contrasto con il Ministero del Lavoro per cuii "la titolarità di un conto corrente costituisce un diritto fondamentale".