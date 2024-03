Migranti aggrediti: tentato omicidio. La procura chiede giudizio immediato

di Laura Valdesi

SIENA

Chiesto dalla procura di Siena il giudizio immediato per il giovane egiziano finito in carcere per l’aggressione a quattro pakistani, avvenuta nell’arco di tre giorni, dal 3 al 5 novembre, prima alla mensa delle suore di San Girolamo e poi alla Lizza, davanti ad un bar. Fatti che avevano creato grande allarme sociale, per la violenza e anche perché avvenuti in mezzo alla gente. L’inchiesta condotta dalla procura guidata da Andrea Boni è stata dunque rapidissima. Tanti e solidi gli elementi raccolti dagli investigatori, grazie ad un’operazione congiunta fra Arma e polizia, a supporto dell’accusa di tentato omicidio contestata all’egiziano. Un castello di prove che ha indotto a chiedere appunto il giudizio immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare e passando direttamente al dibattimento. Il tribunale di Siena ha già fissato la data della prima udienza del processo che si svolgerà il 17 aprile prossimo.

La vicenda coinvolge quattro pakistani feriti ma non ha nulla a che fare con l’operazione della Dda (vedi pagine 2 e 3 ). Anche se viene naturale pensare che, essendo in corso già da tempo l’indagine sull’arrivo massiccio di migranti da questo Paese in città, siano stati fatti approfondimenti per escludere contaminazioni. Il giovane egiziano, come si ricorderà, aveva agito per la prima volta il 3 novembre scorso, in pieno giorno, alla mensa delle suore a San Girolamo. Intorno alle 9, usando un cacciavite, aveva ferito tre pakistani, due ad un braccio ed un terzo alle spalle. Nessuno in modo gravissimo anche se c’era stato grande allarme. Urla e tanto sangue. L’aggressore era sparito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La seconda aggressione pochi giorni dopo, domenica 5 novembre alle 19 in piazza Gramsci. Un altro pakistano era stato ferito al collo, perdendo molto sangue e venendo aggredito da un barman. Si scoprirà poi che l’autore era lo stesso giovane della mensa. In questo caso aveva utilizzato un coltello di tipo karambit. Un’arma da taglio con lama a mezzaluna. Tanto che la procura gli ha contestato anche il porto di armi atte ad offendere, oltre alle lesioni personali aggravate. Di qui il fermo, poi convalidato dal gip di Milano: il 20enne si era rifugiato in Lombardia.