Michelotti solleva il caso La centrale idrolettrica finisce ora in Parlamento

Sbarca in parlamento proprio in questi giorni l’interrogazione, annunciata, del deputato poggibonsese Francesco Michelotti di Fdi sul caso del rinominato ‘tubone’, che poi tanto ‘one’, non è. Un sasso nello stagno, o per meglio scrivere nell’Elsa, che riagita tutte le acque e smuove una serie di riposizionamenti di tutte le ‘rane’ della gora. L’interrogazione, anche se ha tutto il sapore di una presa di posizione, è rivolta al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ed anche al Ministro della cultura. La richiesta è, comunque, quella di un ripensamento ed un dietrofront sul progetto delle società Mak2 e PVG. Di fatto le due società hanno investito e stanno per realizzare una centrale idroelettrica in località Ferriera. Sulla questione ad oggi c’è un semaforo arancione, in attesa del pronunciamento del Tribunale Superiore delle Acque l’otto di giugno prossimo. "Data la situazione – scrive Michelotti nell’interrogazione – è ragionevole ritenere necessaria una seria, approfondita e congrua valutazione dell’impatto dell’opera sul bene storico, paesaggistico e archeologico delle Gore oltre che una valutazione rigorosa dell’impatto ambientale che tenga conto dei valori di portata fluviale anche durante la stagione estiva e più siccitosa in modo che venga garantita e salvaguardata la sostenibilità ambientale del fiume e del suo alveo". "Se i Ministri interrogati – conclude Michelotti – siano a conoscenza dei fatti esposti e se del caso, ciascuno per le proprie competenze, intendano adottare iniziative affinché si proceda in favore dell’apposizione di vincolo culturale e paesaggistico sul tratto di fiume Elsa e su tutto il sistema delle Gore, si espleti la valutazione dell’impatto dell’opera sul bene storico, paesaggistico e archeologico delle Gore, si effettui una valutazione rigorosa dell’impatto ambientale sui valori di portata fluviale al fine di garantire e salvaguardare la sostenibilità ambientale del fiume". Non resta, ora, che attendere una risposta dei ministri, anche se in questo momento di grattacapi il governo ne ha ben altri, ma soprattutto il parere di un’Istituzione in corso di giudizio ha lo stesso sordo rumore di un sasso buttato direttamente dalla cascata del diborrato.

Lodovico Andreucci