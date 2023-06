Michelotti non teme sbandate "La nuova giunta sarà equilibrata"

di Orlando Pacchiani

Passo dopo passo, districandosi tra inevitabili equilibrismi e bilanciamenti, Nicoletta Fabio sta componendo le caselle della giunta che venerdì 16 o al massimo lunedì 19 debutterà in occasione del primo consiglio comunale del nuovo mandato amministrativo. Una procedura che va di pari passo con la presa di conoscenza della macchina comunale da parte del sindaco. Ma è ovvio che la composizione della squadra sia una priorità in questo momento.

"Sono giorni molto intesi e di confronti e riflessioni per Nicoletta Fabio che ha ricevuto un forte mandato popolare personale, all’interno di una chiara e netta maggioranza politica in cui Fratelli d’Italia ha registrato un successo amministrativo senza precedenti", osserva Francesco Michelotti, deputato e coordinatore provinciale di FdI.

"Nicoletta ha pieno mandato da parte di tutte le liste – aggiugne – per operare le migliori scelte, all’insegna delle competenze e della rappresentanza. Ci sono molte aspettative nella città nei confronti di segnali visibili di cambiamento necessari rispetto a vecchie logiche e appartenenze. Sono certo che il lavoro di sintesi che sta svolgendo Nicoletta in questi giorni sarà molto apprezzato". Però alla fine contano i nomi. Ma sulle tante anticipazioni Michelotti non si sbilancia: "È naturale che ci siano, fa parte del gioco, ma l’equilibrio sarà garantito anche in considerazione che le diverse disponibilità potranno trovare il modo di essere impiegate in molti profili nel corso di questo mandato".

Tempi previsti? "Ritengo che nei prossimi giorni la giunta sarà definita – afferma Michelotti –. Ciò che ho chiesto personalmente a tutti coloro che per FdI assumeranno ruoli di governo, è l’impegno h24 per la città. Il ruolo di assessore, in questo mandato così importante che vedrà Siena beneficiare di ingenti risorse, dovrà essere svolto a tempo pieno e al servizio di Siena e di tutta la comunità".

Poche le certezze al momento, provenienti soprattutto dal fronte dei partiti. Fratelli d’Italia avrà tre assessori: Michele Capitani (in pole per il ruolo di vicesindaco), Enrico Tucci, Barbara Magi i favoriti con Riccardo Pagni indirizzato verso la presidenza del consiglio comunale.

Al partito di maggioranza potrebbe andare anche un’altra figura di rlievo: si parla di Alessandro Manganelli come possibile responsabile dello staff del sindaco, nomina che, nel caso, sarebbe ovviamente preceduta dalle dimissioni dalla deputazione amministratrice della Fondazione Monte dei Paschi.

Nessun dubbio per Forza Italia e Lega: i nomi di Lorenzo Lorè, coordinatore provinciale degli azzurri premiato dalle preferenze, e Massimo Bianchini, anche lui sul podio dei più votati, non sono in discussione. Parlare delle deleghe è prematuro, ma il loro posto in giunta può considerarsi sicuro.

La questione si complica sul fronte civico. La lista Nicoletta Fabio sindaco è stata monopolizzata ai primi posti dagli esponenti di Siena ideale di Alfredo Monaci, al punto da rappresentare di fatto la seconda forza della coalizione. Dalla lista dovrebbero arrivare due assessori: Silvia Armini in testa, ma anche si parla anche di Micaela Papi.

In ballo c’è poi il ruolo di Sena Civitas, unica lista al di fuori della coalizione di centrodestra che si è apertamente schierata tra primo e secondo turno. Il nome di Vanna Giunti per ora sembra il favorito (Claudio Marignani si è già tirato fuori e anche l’ex consigliere comunale Pietro Staderini non sembra in corsa), ma in ballo c’è anche Chiara Parri, eletta nell’assemblea cittadina. Il quadro non è ancora completo, ma restano diversi giorni per chiudere la partita.