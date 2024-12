Michelotti, FdI: "Sanità, aumentato il Fondo"

"Gli 8,2 miliardi destinati alla Toscana dalla delibera del Cipess sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2024, con quasi 300 milioni in più rispetto al 2023, sono la prova concreta che il governo Meloni, ancora una volta, smentisce le parole con i fatti". Così Francesco Michelotti, deputato senese e vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. "Sono mesi – aggiunge – che ai cittadini toscani è imposta dalla sinistra, a tutti i livelli, una narrazione strumentalizzata sui tagli alla sanità, costruita ad hoc con il solo fine di attaccare l’esecutivo. L’aumento previsto per la sanità pubblica della nostra regione scrive, di fatto, la parola fine su polemiche inutili e dannose, rappresentando numeri certi che azzerano le opinioni sterili. Di certo, sono necessarie programmazione e capacità di distribuzione di queste risorse che siano serie e mirate, per garantire servizi soprattutto in contesti più in difficoltà".