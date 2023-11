Michelotti, FdI:: "Candidato a Natale"

"Non sono preoccupato per Colle, siamo in tempo per esprimere donne, uomini, liste e programmi: contiamo di avere entro Natale il candidato sindaco". All’indomani dell’inaugurazione della sede del partito, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti, rassicura sul fatto che FdI e il centrodestra unito saranno in corsa per Palazzo Renieri. "Inizieremo un percorso per offrire ai colligiani la migliore soluzione possibile – afferma il deputato – Non sono in contatto con Piero Pii, nel senso che noi parliamo con tutti, ma il centrodestra fa il suo percorso: sono in contatto con i vertici del centrodestra, con gli imprenditori, con tanti cittadini che in questi giorni hanno voluto avvicinarsi a Fratelli d’Italia. A Colle siamo ‘sul pezzo’ e vogliamo fare la nostra parte".