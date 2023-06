Michele Crestacci a Torrenieri con 'Modigliani', Rassegna diffusa del territorio di Montalcino

A Torrenieri arriva ‘Di borgo in borgo’. Venerdì alle 21.30, per la rassegna diffusa del territorio di Montalcino, il comico livornese Michele Crestacci si esibirà in piazza del Mercato con lo spettacolo ‘Modigliani’, in cui porta in scena un intenso ritratto dell’uomo, del pittore, del padre. "Attraverso un’irriverente, stralunata e comica spola tra Livorno e Parigi, tra il passato e il presente, lo spettacolo è uno sguardo amaro sulla provincia – affermano i curatori della rassegna – che non riconobbe il suo genio. Una provincia solare e bella, drammaticamente conservatrice, ostile al rinnovamento e irragionevolmente orgogliosa delle proprie debolezze".

"Nel lavoro – affermano invece Alessandro Brucioni e Michele Crestacci, autori dello spettacolo – sentivamo tutta la responsabilità di restituire brevemente l’epoca passata di Livorno, la cronaca di avvenimenti e personaggi che svolsero un ruolo importante o sfiorarono soltanto la storia di Modigliani, la Belle Époque e Parigi, i cambiamenti storici in corso, il punto di vista del passato e del presente su Modigliani".

I prossimi appuntamenti. Venerdì 7 luglio ore 21,30 a San Giovanni d’Asso, ’Orto di Sesto’ concerto jazz ’Love songs from the swing’ era con Rio De Lua. Giovedì 13 luglio ore 21,30 a Castelnuovo dell’Abate, in piazza Nuova, Marina Milopulos Quartet si esibisce nel concerto ’Pigra’. Sabato 29 luglio alle 19 a Montalcino, a prato del Duomo, concerto del quartetto di sassofoni con Lorenzo Nocci. Martedì 1 agosto ore 21,30 a Montisi Andrea Muzzi in scena con ’All’alba perderò’; mercoledì 2 agosto alle 21,30 a Montalcino, in piazza del Popolo, Katia Beni e Benedetta Giuntini con ’Diritti o rovesci... ma pari!’.