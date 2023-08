Michael Douglas tra i turisti a Montalcino

Si è seduto in un noto locale del centro di Montalcino insieme ad alcuni amici, per sorseggiare una birra, ma dopo un po’ è stato ricosciuto e preso d’assedio dai passanti e ha dovuto lasciare il tavolo per cercare un po’ di privacy. Michael Douglas prosegue nelle sue vacanze italiane con la moglie Catherine Zeta Jones e dopo Portifino e la Campania, tra Positano e Amalfi, ieri è arrivato in terra di Siena. A rivelarlo la testata on line montalcinonews. Douglas e Zeta Jones hanno quindi scelto una delle tante perle della nostra provincia, personaggi di primo piano, in questo caso del mondo del cinema, mescolati ai turisti. Anche se il bilancio della stagione, per ora prematuro, si annuncia in chiaroscuro, come già denunciato da Confagricoltura per gli agriturismi.