Micat in Vertice, tris di capolavori Bach c’è e rivive a colpi di jazz

Tre appuntamenti da non perdere per l’edizione numero cento della Micat in Vertice. La Chigiana propone oggi alle 21 nel Salone dei concerti dell’Accademia, il quarto e ultimo appuntamento della sezione del programma intitolata ‘Tradire: le radici della musica’. Achille Succi, clarinetto basso, e Mario Marzi, sax soprano, alto e baritono, si esibiranno in ‘Bach in Black’, offrendo al pubblico la musica di Johann Sebastian Bach riletta da due straordinari maestri degli strumenti ad ancia solitamente associati al jazz. A condurre la serata sarà Stefano Jacoviello.

"La musica di Bach contiene sottotraccia tutta una serie di soluzioni che sono poi state impiegate dalle successive generazioni di compositori – spiegano dalla Chigiana – giungendo fino ai nostri tempi e arrivando a germinare nel jazz e nella popular music. Marzi e Succi aprono il discorso musicale di Bach all’improvvisazione, mostrando quanto le idee secolari del compositore tedesco una volta tradite possano ancora generare musica nuova". A partire dalle 20.30 l’appuntamento sarà preceduto dalla degustazione di un vino delle cantine Mansalto. Domani il programma torna al Teatro dei Rozzi, per il concerto del Quartetto Hagen. A 15 anni dall’ultimo concerto tenuto a Palazzo Chigi Saracini, torna a Siena il quartetto fondato a Salisburgo nel 1981 e composto dai fratelli Lukas, Veronika e Clemens Hagen rispettivamente violinista, violista e violoncellista e dal violinista Rainer Schmidt. Il programma del concerto, che si aprirà alle 21 e sarà preceduto alle 20.30 dalla consueta introduzione all’ascolto, propone capolavori di Mozart e di Šostakóvic. Grande attesa, infine, per l’evento della prossima settimana. Giovedì 30 alle 21 sarà infatti il momento della nuova produzione della Chigiana, lo Stabat Mater di Gioachino Rossini nello scenario del Duomo. Un cast di grandi interpreti, con Irina Lungu, Marianna Pizzolato, Dave Monaco, Mirco Palazzi, il Münchener Bach-Chor insieme al Coro della Cattedrale di Siena e la Young Musicians European Orchestra diretti da Paolo Olmi.

"Con la nuova produzione dello Stabat Mater di Rossini – dichiara il presidente della Chigiana, Carlo Rossi – l’accademia ritorna alle grandi produzioni che hanno da sempre caratterizzato il suo percorso. Siamo particolarmente orgogliosi di poter presentare questa nuova realizzazione di uno dei più importanti capolavori della musica italiana con la partecipazione di interpreti del più alto standing internazionale".

