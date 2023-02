"Mi fa più effetto il Drago di Draghi Bella la sua analisi sulle vignette"

Emilio Giannelli è appena sceso dal treno alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, di ritorno da Milano dopo la presentazione del suo libro ’Un’Italia da vignetta’, scritto con Paolo Conti. Una giornata trionfale per lui, visto che aveva accanto Mario Draghi, ex premier e presidente della Bce, in una delle sue rarissime comparsate pubbliche dopo aver lasciato Palazzo Chigi l’estate scorsa.

Giannelli, le ha fatto piacere la presenza di Draghi?

"Mi fa più effetto il Drago del Draghi" è la prima risposta fulminante del nostro, che non nasconde mai le sue verepassioni.

La premessa dell’incontro sul suo libro è che l’ex premier voleva evitare ogni commento sul governo e i politici di oggi.

"E la promessa è stata mantenuta, visto che Mario Draghi ha parlato solo delle mie vignette, lasciando cadere ogni possibile riferimento ai suoi successori".

A Draghi piace il suo stile, il suo modo di fare satira?

" Ama soprattutto la cornice delle mie vignette, a riprova che siamo entrambi avanti con gli anni. Lo stile è da anni ’50, i personaggi, il tinello, il salotto, la cucina. Cose che provocano nostalgia anche a lui".

Cos’altro gli è piaciuto?

"La divisione che Draghi ha fatto dei personaggi delle mie vignette, incasellandoli in due categorie. Da una parte gli attori, dall’altra gli spettatori. I primi sono i politici, i governanti, i potenti che prendo in giro direttamente. Gli altri sono persone comuni che commentano i fatti e che uso per sbeffeggiare gli attori. Ho molto apprezzato questa sua analisi, la divisione puntuale tra chi recita e il pubblico. Assieme alla sua definizione della vignetta come esercizio per i politici di vedersi allo specchio. Si credono chissà che, la vignetta li riporta con i piedi per terra".

Era la prima volta che parlava con Draghi?

"No, ci siamo incrociati qualche altra volta. Una alla Bocconi quando fui chiamato, assieme a Draghi e a Mario Monti, a ricordare l’ex ministro e l’ex presidente del Monte Luigi Spaventa. Di fronte a tanti economisti, il mio ricordo era solo un elenco di aneddoti sui mesi senesi e sulle cene assieme a Spaventa".

Ne ricorda qualcuno?

"Lui mi prendeva in giro perché usavo il termine ’codesto’, io replicavo che era italiano puro. Lui obiettava che a Siena dicevamo anche ’codesto costì’ e io ribattevo ’come voi dite quello là’. Si poteva andare avanti per ore con questa solfa".

E’ andato a cena con Draghi?

"No lui aveva altri impegni. Prima avevo incontrato Monti, al Corriere, che voleva farmi una proposta editoriale. Però mi sono stancato delle presentazioni del libro. A Milano sono stati costretti a mandare via 600 persone che avrebbero voluto partecipare all’evento. C’era spazio solo per 400 nella sala".