"Mi dimetto da assessore al Bilancio Sono un tecnico, è l’ora di lasciare"

di Pino Di Blasio

Il comunicato e è stringato: l’assessore al bilancio, tributi e giustizia paliesca Luciano Fazzi ha rassegnato al sindaco Luigi De Mossi le proprie dimissioni, a decorrere da oggi. "Ringrazio il sindaco – ha scritto Fazzi nella lettera -, la giunta e tutta l’amministrazione comunale per la proficua collaborazione tenutasi negli anni di mandato svolto per la comunità senese". Pallido riassunto della giornata, snodatasi tra interpretazioni, giudizi, scatti su una giunta al lumicino, con David Chiti pronto a prendere il posto di Fazzi. E sancire la spaccatura, evidente da settimane, tra fronte dei partiti e i ’demossiani doc’, uniti dietro la candidatura di Massimo Castgnini. Chiti è un sostenitore della prima ora, entrerà in giunta per la campagna elettorale e ristabilire gli equilbri tra i due fronti.

E’ stato proprio questo clima avvelenato a spingere Luciano Fazzi a rimettere le deleghe nelle mani del sindaco. "Voglio mantenere il mio profilo tecnico - ha confessato ieri, pochi minuti dopo aver dato le dimissioni e rivelato la notizia all’agenzia di stampa che ha sede alla Croce del Travaglio -. La situazione elettorale si sta scaldando, era il momento opportuno per lasciare la giunta. Continuerò a fare il mio lavoro di consulente, di revisore degli enti e di formazione".

Non resterà a Siena?

"Per fare cosa? Qui non ho incarichi, ero assessore. Ho parlato con il sindaco e gli ho comunicato le mie intenzioni. Voglio tutelare le mie competenze, il clima rischia di far saltare gli equilibri all’interno della giunta".

Il sindaco cosa le ha detto?

"Ha compreso lo spirito della decisione, penso che politicamente la mia scelta gli faccia comodo. Ho già liberato l’ufficio".

Chiti prenderà le sue deleghe.

"L’ho sentito dire il sindaco non mi ha detto nulla. Sono stati anni belli e interessanti, ho conosciuto tante persone. Lascio un Comune con i conti in ordine. Resta da approvare il rendiconto 2022, entro il 30 aprile. Vedremo se sarà possibile farlo".

Il momento più complicato?

"Non è stato un mandato facile, tra Covid e Corte dei Conti, la richiesta di 14 milioni, gli effetti della pandemia. Ora la Corte ha certificato i bilanci, non ha modificato i risultati e ha chiesto cambiamenti minimi. Difendo il passaggio della riscossione tributi a Sigerico. Credo abbia prodotto buoni risultati. Per l’attività di recupero dell’evasione oggi c’è una banca dati".

Le secca l’epilogo anticipato?

"Si, a me piace portare in fondo gli impegni che prendo. Altrove un sindaco, a meno che non abbia fatto catastrofi, viene ricandidato per il secondo mandato. A Siena non è successo, hanno prevalso altre logiche. Ma non mi riguardano più".