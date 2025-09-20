Mezzo secolo di generosità!. I donatori di sangue di Uopini spengono cinquanta candeline

L’ Associazione Donatori di Sangue di Uopini, Braccio e zone limitrofe ha spento le 50 candeline. Ha ormai mezzo secolo di vita, ma è ancora giovane la sua voglia di aiutare gli altri con un gesto fondamentale come donare il sangue. Il tradizionale pranzo sociale nella sede di Uopini quest’anno ha fornito l’assist per festeggiare il 50esimo dalla fondazione. Non sono mancati momenti di grande commozione, come quando il presidente dell’associazione, Francesco Burrini, perfetto regista di questa giornata indimenticabile, ricordando l’importanza del donare sangue e il ruolo insostituibile dei volontari, ha abbracciato il ricordo di Aldo Ferretti. Una tragedia che gettò nella disperazione l’intera comunità. "Era il 1974 quando Aldo Ferretti, appena diciannovenne, rimase vittima di un grave incidente proprio nei pressi di Uopini- ha ricordato Burrini- In paese si mobilitarono in tanti: uomini e donne, giovani e meno giovani, accorsero per offrire il proprio sangue nella speranza di salvarlo. Purtroppo non bastò e Aldo non ce la fece. Da quel dolore, tuttavia, nacque la consapevolezza che donare il sangue poteva diventare un impegno organizzato". E ancora: "Quell’episodio rimane una ferita che non si dimentica, ma fu anche la scintilla che accese la volontà di unirsi. Da allora, generazioni di donatori hanno raccolto il testimone, rendendo la nostra associazione un punto di riferimento per tutti- ha aggiunto Burrini- Cinquant’anni di donazioni significano centinaia di vite salvate, migliaia di gesti silenziosi e generosi che hanno permesso a tante famiglie di affrontare momenti di difficoltà. Cinquant’anni fa, la comunità seppe trasformare un lutto in un seme di speranza; oggi, quel seme è diventato un albero robusto, che continua a dare frutti grazie a chi sceglie di donare". Passato, presente e futuro si danno la mano in nome di Aldo, alla cui memoria è dedicata una targa che sarà collocata all’esterno della sede e che è stata presentata durante la festa. Targa che il fratello di Aldo, Alvaro Ferretti, ha sfiorato con una carezza. Attimi intensi anche quelli dedicati ai fondatori, coloro che per primi, mezzo secolo fa, si riunirono nei locali della parrocchia di Uopini per dare vita all’associazione. A due di loro – Graziella Giannettoni ed Enzo Turchi – è stata consegnata una pergamena ricordo. Particolarmente sentite le parole del sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini: "L’esercizio della memoria- ha detto- è fondamentale per la comunità. Se non ricordiamo da dove veniamo, non abbiamo futuro. Questa manifestazione è un’ottima occasione per ricordare le radici dell’associazione e continuare a sostenerla nel suo cammino".

Marco Brogi