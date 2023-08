Mezzo secolo di dolcezza L’omaggio del sindaco

Un premio davvero meritato con affetto e gratitudine quello della targa dei primi 50 anni di attività consegnata dalle mani dal sindaco Andrea Marrucci ad Armando e Marcella, pasticceri di alta classe. Un’attività artigianale che festeggia il mezzo secolo, creata appunto dalle mani di Armando e Marcella. Una famiglia di artigiani di pasticceri stellati di vera alta pasticceria , che rappresenta l’eccellenza fra le eccellenze cominciata dai locali di ’Giulio di Berto’ in via San Matteo e continuata nel laboratorio vetrina in via San Giovanni da artigiani pasticceri di famiglia con il figlio Gianni, la moglie Barbara, i nipoti e via gli tutti altri con il marchio ’Armando e Marcella’.

"Un’attività così longeva che merita riconoscenza e gratitudine ed è conosciuta e apprezzata da tutta San Gimignano". Queste le parole del sindaco Andrea Marrucci che aggiunge: "Complimenti davvero ad Armando e Marcella e a tutta l’azienda di famiglia, ora tutti impegnati a scrivere i prossimi 50 anni di attività".

R.F.