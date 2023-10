Mezzo contromano in via Grasso Secco

Una distrazione che poteva avere conseguenze gravi, quella di un camper francese che ieri mattina, ignorando i gesti di avvertimento dei passanti, è entrato a Colle alta dalla Porta Nova percorrendo contromano un tratto di via Gracco del Secco. La ridotta velocità ed il limitato traffico ‘a salire’ della storica via del Borgo hanno impedito lo scontro con altri mezzi, prima di una non semplice retromarcia dell’ ‘intruso’.