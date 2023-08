Metti una domenica al museo a Siena: aperture gratuite oggi!

Un’altra giornata speciale, quella di oggi, per gli amanti dell’arte e della storia senese, con l’iniziativa ’Domenica al museo’, promossa dal ministero della Cultura, alla quale aderiscono la Pinacoteca nazionale, Villa Brandi e il Museo archeologico del Santa Maria della Scala. L’iniziativa consente l’accesso gratuito a tutti i luoghi della cultura statali durante la prima domenica di ogni mese e a Siena coinvolgerà i tre musei che raccontano il territorio e la città con le loro collezioni.

La Pinacoteca nazionale e Villa Brandi apriranno le loro porte dalle 9 alle 13,30, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un percorso straordinario di opere d’arte e negli splendidi giardini che circondano la villa cinquecentesca di Vignano. Ci sarà anche la possibilità di richiedere una una visita guidata più approfondita alla Pinacoteca, per la quale sarà necessaria la prenotazione direttamente dalla home page del sito web pinacotecanazionale.siena.it, al costo di soli 8 euro. Per accedere a Villa Brandi, invece, sarà necessario prenotare gli ultimi posti disponibili all’indirizzo e-mail [email protected]

L’accesso gratuito è aperto a tutti, come previsto dalla manifestazione a livello nazionale, ma l’accorgimento della prenotazione è stato adottato per garantire una gestione ottimale del flusso di visitatori.

Il Museo archeologico del Santa Maria della Scala seguirà l’orario del complesso (dalle 10 alle 19) e offrirà ai visitatori l’opportunità di un viaggio affascinante nel passato della città, in un luogo che ne custodisce un po’ l’anima. Un’occasione rivolta tanto ai senesi quanto ai numerosi turisti che in questo periodo affollano la città.

R.B.