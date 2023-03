Meteo da primavera. E l’Amiata stila il bilancio della stagione sciistica

Temperature da primavera inoltrata anche sulla nostra montagna. Sulle piste da sci dell’Amiata c’è ancora neve, ma la stagione volge verso la fine. Già ora gli impianti di risalita sono chiusi. Non ci sono le minime condizioni (climatiche) per produrre neve artificiale quindi non si scia. Anche perché con quest’alta pressione, con queste temperature, si riempiono le spiagge non le piste da sci. Stagione finita, nel prossimo fine settimana alcuni locali della montagna restano aperti per garantire i servizi di bar e ristorazione.

E’ tempo di tirare le prime somme sugli ultimi due mesi. I primi dati danno un elevato numero di presenze nei fine settimana con le piste innevate. Numeri che confermano che l’Amiata tira. Quando c’è la neve, nel periodo estivo, nelle lunghe iniziative dell’autunno. Dei tre momenti clou due sono legati al tempo. Gli sciatori se c’è neve, ci sono anche tanti (basti ricordare il primo fine settimana con neve), i turisti,quando arriva il caldo, ci sono, e anche tanti.

Ma tutto dipende dal tempo mentre le iniziative dell’autunno, le varie sagre che si tengono nei paesi della zona con i prodotti tipici della montagna, sono un appuntamento che, a prescindere dal sole o dalla neve, da anni richiamano turisti. Va da se che l’economia turistica della montagna si basa, essenzialmente, dal turismo invernale e da quello estivo. Sempre più sottoposti alle bizzarrie climatiche. Che, anche, in questa stagione invernale, hanno lasciato il segno nonostante, come detto, i fine settimana di febbraio da tutto esaurito.

