Metà luglio positivo nelle strutture ricettive Domani le ’Aperidee’

Continua il momento positivo delle presenze nelle strutture ricettive della provincia di Siena. Lo riconferma la rilevazione sulla disponibilità nei diversi portali online condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercenti Toscana: se il movimento più intenso nel secondo weekend di luglio è atteso nelle località costiere della regione (occupazione posti letto al 91 per cento), valori sopra la media regionale (86 per cento) si rilevano anche nel Chianti e in Valdelsa (89 per cento). Valori prossimi anche per centri d’arte (85), Valdichiana (82) e Valdorcia (77). Il tema delle presenze turistiche, della ricaduta dei flussi e la vita dei centri abitati sarà al centro di Aperidee, l’iniziativa di Confesercenti di domani a Siena alle 18 al bar Alla Speranza dal titolo ’Vetrine interrotte - Negozi e centri (dis)abitati’: prevista la testimonianza di Vanna Giunti assessore al turismo e commercio.