Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaMessaggio di pace sul palazzo arcivescovile
17 set 2025
MATTEO CAPPELLI NOFERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Messaggio di pace sul palazzo arcivescovile

Messaggio di pace sul palazzo arcivescovile

Il cardinale Lojudice ha lanciato un messaggio al mondo della scuola coinvolgendo i giovani alunni ma anche gli adulti

Ha mantenuto la promessa il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano- Chiusi-Pienza. Lo aveva annunciato nel suo messaggio al mondo della scuola: da ieri sul palazzo arcivescovile di Siena (e da oggi anche su quello di Montepulciano) è stato esposto uno striscione con la frase “Noi crediamo nella pace!".

Il cardinale ha proposto ai giovani, ma anche a tutte le donne e gli uomini di buona volontà "una missione possibile: quella di trasformare le vostre scuole, le vostre aule, ogni luogo comunitario, in presidi di pace in luoghi dove oltre alla giusta formazione umanistica e scientifica si possa diventare campioni del mondo di speranza".

Il porporato prosegue "vi spiego come. Con un semplice allenamento quotidiano senza nessun effetto speciale: ogni giorno nelle vostre classi fermatevi 1 minuto, non di più, per esprimere un pensiero, una parola, un disegno sulla sulla pace. Ed ancora esponete fuori dalle vostre aule la scritta: ’Noi crediamo nella pace!’. Ma non basta, mettetelo anche fuori dalla scuola. Tutti sapranno che in quell’edificio si sta lavorando per la pace. Io farò lo stesso a casa mia, a Siena e Montepulciano metterò la stessa scritta. Sono segni importanti per dire a tutte le nostre comunità che noi non molliamo e che proprio da voi giovani parte una nuova rivoluzione pacifica".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata