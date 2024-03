Messa in sicurezza corsi d’acqua. Il Consorzio di Bonifica ha deciso un investimento da 55mila euro

Agricoltori manutentori dei corsi d’acqua. Saranno loro, su commissione e finanziamento del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, ad eseguire tutta una serie di interventi per la messa in sicurezza dei fiumi e la prevenzione delle alluvioni nel nostro territorio. Tra le opere in programma, la manutenzione ordinaria dell’Elsa, nel tratto che interessa tre comuni valdelsani: Colle, Monteriggioni e Casole. Un intervento, in questo caso, da 55 mila euro, parte di un pacchetto di lavori che saranno effettuati nell’estate e nell’autunno di quest’anno. Si tratta di una notizia importante, annunciata nel corso di un incontro nella sede del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno tra i dirigenti e il personale tecnico amministrativo dell’ente di bonifica e una folta rappresentanza di imprenditori agricoli e rappresentanti di categoria. "Crediamo molto nella creazione di un rapporto stretto e diretto tra il Consorzio, gli imprenditori agricoli e il territorio in cui lavorano – ha spiegato in apertura il presidente del Consorzio di Bonifica,Marco Bottino, che ha poi proseguito con due importanti affermazioni – Chi fa la manutenzione per il Consorzio è il Consorzio e dunque chiediamo grande dedizione nella cura dei corsi d’acqua con rispetto delle specifiche peculiarità idrauliche, naturalistiche e paesaggistiche oltre che ovviamente massima attenzione al tema della sicurezza sul lavoro". Le novità di quest’anno, in estrema sintesi, riguardano l’obbligatorietà di utilizzo della piattaforma Start con procedura, dunque, esclusivamente digitalizzata, rispetto alla quale il direttore del Consorzio, l’ingegner Iacopo Manetti, ha confermato la massima disponibilità degli uffici tecnici e amministrativi dell’ente, soprattutto nell’aiutare gli imprenditori nell’iscrizione. "Le tempistiche per l’avvio delle procedure di gara- rende noto il Consorzio di Bonifica- sono stimate per la seconda metà di questo mese ed entro questa data è consigliabile, per chi intende partecipare alle gare per l’affidamento dei lavori, provvedere all’iscrizione su Start".

Per ulteriori informazioni le imprese agricole interessate possono visitare il sito Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno:www .cbmv.it.