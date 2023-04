’Mesesport’ festeggia 40 anni Numero speciale con grandi firme

Festeggia 40 anni di vita la testata giornalistica Mesesport, diretta da Mario Ciani. Quattro decenni non sono uno scherzo: si entra in un’epoca e se ne esce oggi, con un numero speciale, in tutt’altro mondo. Cambia la vita, cambiano le abitudini, le persone e cambiano quindi anche i modi di vedere e commentare gli avvenimenti sportivi di tutto un territorio. Un numero che quindi ripercorre questo cammino, lo fa con firme di assoluto prestigio da Duccio Balestracci a Roberto Barzanti, Mauro Bindi, Giancarlo Brocci, Vincenzo Coli, Paolo Corbini, Guido Di Leo, Pietro Federici, Daniele Giannini, Antonio Gigli, Luca Luchini, Augusto Mattioli, Filippo Meiattini, Roberto Morrocchi, Andrea Radi, Paolo Ridolfi, Stefano Salvadori, Senio Sensi, Antonio Tasso e Francesco Vannoni.

E poi la matita sempre satirica e affettuosa di Emilio Giannelli. E poi tutti quelli che hanno contribuito a rendere aderente alla realtà, anche quella più scomoda, questa rivista che parla di sport e quindi necessariamente di economia, politica, vita sociale. Mondi che alla fine si sovrappongono.

"In questi anni – scrive il direttore Ciani – ne abbiamo passate tante insieme e non vogliamo sottrarci all’ambizioso ruolo di vetrina dello sport senese, proprio ora che questa vetrina brilla per il suo malinconico vuoto. Nel nostro piccolo intanto l’abbiamo abbellita di nuove pagine e nuovi colori". Proprio così, questo numero speciale dei 40 anni brilla per la ricostruzione di certi momenti fondamentali della vita sportiva senese. Mesesport è lo specchio dei tempi e di un mondo in continua trasformazione.

"Se Mesesport è arrivato – mette in evidenza l’editoriale – è arrivato nelle mani di due generazioni di lettori, il merito è di tutti quei collaboratori che con le loro critiche costruttive non hanno mai smesso di alimentare questa passione". Non deve quindi mancare la lettura di questo "storico" numero che attraversa il tempo, e lo fa con il consueto e conosciuto stile, fatto di passione ma anche di equilibrata capacità di giudizio. Quindi buon compleanno Mesesport e un grande abbraccio a Mario Ciani che ci ha creduto e continua a crederci. Gli storici lettori sono già ben consapevoli di questa illuminata caparbietà.

Massimo Biliorsi