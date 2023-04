Merenda nell’oliveta con passeggiata tra arte e sostenibilità

Il Comune organizza con l’Associazione nazionale Città dell’Olio ’La Merenda nell’oliveta – L’oro verde dall’antichità ai giorni nostri’, una passeggiata nel centro alla scoperta dell’olio tra arte, bellezza e sostenibilità, il 13 maggio. L’evento inizierà in Piazza del Duomo, alle 14, con le guide turistiche che introdurranno la storia del Santa Maria della Scala, poi visita alla Pinacoteca. Il percorso continuerà con una passeggiata in città tra orti e valli verdi per concludersi nella sede del Siena Experience Italian Hub affacciata su Piazza del Campo: presente un olivicoltore di ’Siena in Fiore’.