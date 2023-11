Mercoledì complicato con doppio incidente

Nel giro di poche ore, tra la sera di martedì e la mattinata di ieri, sono stati ben due gli incidenti in quel di Colle. Così, si alza subito la bufera circa la sicurezza stradale. Il primo incidente è avvenuto la sera del 28 novembre a Selvamaggio, il secondo la mattina del 29 nel centro di Colle. Due zone distanti e diverse, per la prima si tratta di una zona periferica con una dirittura senza alcun dosso o sistema di diminuzione della velocità. Nel secondo caso, invece, ci troviamo in pieno centro, ma anche in quella zona, purtroppo, fin troppo spesso le vetture sfrecciano a gran velocità. In ognuno dei due incidenti c’è stato un ferito. Ieri mattina è intervenuto il 118 dell’Asl Tse, attivato alle 9.29, per un pedone investito da un’auto in Via Romano Bilenchi a Colle. Un minorenne è stato, così, trasportato in codice 2 alle Scotte.

Sono intervenuti l’automedica di Campostaggia, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Poggibonsi e le Forze dell’Ordine. Per quanto riguarda l’incidente a Selvamaggio sono stati due i mezzi coinvolti, una delle quali si è imbattuta in un muretto di confine tra abitazioni, danneggiandolo in modo corposo. Gli stessi residenti riguardo a quanto accaduto nella zona periferica hanno fatto presente che non si tratta di un caso unico, ma spesso situazioni di questa tipologia vengono a verificarsi, specialmente nelle ore notturne. La richiesta è, quindi, quella dell’installazione di sistemi volti alla diminuzione della velocità.