Merce rubata all’Etruria di Badesse, condannati a 9 mesi per furto

Siena, 23 gennaio 2024 – C’erano state prima le indagini interne dei dirigenti, grazie anche alle telecamere a circuito chiuso. Poi quelle dei carabinieri con la parziale confessione sulle modalità con cui avvenivano i furti della merce da parte di uno dei dipendenti della società appaltatrice. Al momento di preparare i pancali, questa l’ipotesi su cui aveva lavorato la procura, per le spedizioni nei vari supermercati riforniti i tre, ciascuno con un ruolo diverso, avrebbero aggiunto confezioni ulteriori rispetto a quelle previste nella spedizione stessa. Merce che poi sarebbe sparita. Per questo erano finiti in tribunale. L’autista dei mezzi che trasportavano la merce prelevata presso il magazzino "Etruria" di Badesse – 51 anni, vive ad Orbetello – nel 2022 aveva patteggiato 4 mesi e 20 giorni e 400 euro di multa. Per avere la sospensione della pena, essendoci un precedente patteggiamento, era stato obbligato a svolgere lavori socialmente utili presso una cooperativa della sua città. Per gli altri due imputati – un senese di 47 anni difeso dall’avvocato Duccio Panti ed un albanese di 29 assistito dal legale Roberto De Robertis di Pisa – il processo è continuato. Numerose le testimonianze e le udienze, ieri è giunta la sentenza del giudice Francesco Cerretelli. Il pm Rossini aveva chiesto la condanna a 2 anni e 4 mesi, 400 euro di multa. Il magistrato ha deciso che c’era per entrambi la responsabilità del furto anche se di dieci episodi sarebbero stati colpevoli solo per due. Tolta l’aggravante di aver commesso il fatto abusando delle relazioni di ufficio e d’opera, con mezzi fraudolenti. Nell’udienza del 5 febbraio gli imputati decideranno se convertire la pena in pecuniaria (con possibilità poi di fare appello) oppure effettuare lavori socialmente utili al termine dei quali la pena viene estinta. Fra 90 giorni le motivazioni. Parte civile nel processo il titolare della società appaltatrice che non sapeva nulla di ciò che avrebbero architettato i suoi dipendenti infedeli.

I colpi nel magazzino di Badesse avevano suscitato nel 2019 grande clamore. Si parlò di ammanchi importanti.