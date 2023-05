Mercato straordinario Alla Fortezza 250 banchi

Conto alla rovescia per l’edizione straordinaria del mercato, che si terrà domenica dalle 7 alle 19, in via XXV Aprile nei pressi della Fortezza Medicea. E’ l’edizione di primavera, un nuovo appuntamento con le più svariate tipologie di merci per fare acquisti replicando la formula dell’edizione settimanale.

"Turisti e residenti avranno a disposizione 250 banchi con alimentari, fiori e generi vari – spiega Alessio Pestelli, presidente dell’associazione Assidea –, tanta merce a prezzi vantaggiosi con ambulanti che per un’intera giornata arriveranno da tutta la Toscana". Quello di domenica sarà dunque un nuovo appuntamento con le più svariate tipologie di merci per fare acquisti replicando la formula dell’edizione settimanale. Il tutto, nonostante le difficoltà della categoria: "Il Decreto Concorrenza in discussione in questi giorni in Parlamento ha reinserito la categoria del commercio ambulante nella Direttiva Bolkestein che mette a bando tutto ciò che riguarda le risorse limitate – spiega Pestelli –. Noi occupiamo il suolo pubblico, ma solo per alcune ore della giornata, per questo nel 2018 avevamo festeggiato l’uscita dalla Direttiva europea. Ora invece ci ritroviamo al punto di partenza". E ancora: "Siamo perplessi – continua Pestelli – perché anche a Siena ci sono 15-20 posti vuoti. Potrebbero mettere a bando quelli invece di porre nuovamente in dicussione tutte le concessioni. In altre parole viviamo questo provvedimento del Governo come una forzatura, che non garantisce certo stabilità al nostro settore".