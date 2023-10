Mercato nel Campo. Pubblicata la graduatoria per la partecipazione

Si avvicina a grandi passi l’edizione 2023 del Mercato nel Campo, in programma il 2 e 3 dicembre prossimi nella splendida cornice di Piazza del Campo. L’evento vedrà protagonisti l’artigianato e l’agroalimentare per una due giorni nell’atmosfera che si respirava nel mercato settimanale al tempo della Repubblica di Siena. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Siena e dai Cat di Confcommercio e Confesercenti. Sono stati pubblicati l’elenco aggiornato delle domande di partecipazione, pervenute in ordine di arrivo, e la graduatoria suddivisa per merceologia e provenienza.