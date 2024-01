Mercato libero di gas ed elettricità. "Siamo in una giungla di tariffe"

Siena, 17 gennaio 2024 – «Non ci si capisce niente, dov’è la fregatura?". Questa la frase che Duccio Panti, delegato provinciale di Confconsumatori, si sente ripetere tutti i giorni da coloro che si rivolgono all’associazione per chiede aiuto dopo la fine del mercato tutelato dell’energia.

"Le difficoltà non si sono riscontrate tanto sull’elettricità – spiega Panti – quanto piuttosto sul gas, che in inverno viene percepito come un costo che grava maggiormente sui bilanci delle famiglie". Numerosi infatti gli anziani e le famiglie ’fragili’ che si stanno rivolgendo a Confconsumatori Siena per consigli e consulenze: "Ogni utente dovrebbe già sapere se è rimasto con il fornitore di maggiore tutela oppure se è passato (in precedenza) al mercato libero – spiega Panti –. Tuttavia nell’ultima fattura occorre controllare che nella tariffa applicata sia scritto “fornitura in maggior tutela” o equivalente. Non esiste più il mercato tutelato quindi automaticamente tutte le utenze stanno passando, all’offerta placet che il fornitore attuale dovrà applicare. In pratica, il prezzo è liberamente deciso dal venditore e rinnovato ogni 12 mesi".

Confconsumatori non esita dunque a leggere le bollette e a verificare le offerte dei vari gestori per capire quale può essere quella più conveniente: "Tutte le utenze, non in precedenza sul mercato libero, sono regolate dall’offerta placet del fornitore attuale ed è possibile in qualsiasi momento cambiare tariffa con lo stesso fornitore passando al pieno mercato libero oppure scegliere un gestore diverso – informa Confconsumatori –. La maggior tutela è, nella sostanza, sostituita per alcune categorie precise dalla tariffa utenze vulnerabilità, che riguarda i soggetti con disabilità (art. 3 legge 104/92); chi ha un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi e gli over 75 anni".

«Il passaggio è automatico, tutte le utenze in precedenza a maggior tutela (eccetto quelle vulnerabili) sono oggi a offerta placet, modificabile in qualsiasi momento per tariffa e fornitura – evidenzia Panti –. In altre parole, l’utente è automaticamente nell’offerta placet del proprio gestore. Ogni posizione individuale va valutata precisamente sulla base delle abitudini, grandezza della casa, utilizzo e numero dei familiari. La cosa certa è che siamo di fronte a una giungla di tariffe". Infine un consiglio: " Mai rispondere al teleselling e mai fidarsi delle offerte telefoniche – conclude il legale –. Vanno valutate tutte concretamente".