Mercato libero al via "Contro i rincari? Contratti blindati e amministratori etici"

SIENA

Illuminazione di pianerottoli, vialetti, energia per gli ascensori e portoni elettrici. Ogni anno, secondo il report Anaci i costi energetici rappresentano almeno il 26% della spesa di un condominio. Una cifra che, da ieri, può avere un peso specifico più importante anche negli oltre 2mila condomini presenti a Siena. Il motivo: il passaggio al mercato libero dell’elettricità per i condomini (le aree comuni), come per gli utenti domestici. Il regime diventerà quindi quello del Servizio a tutele graduali di Arera, fornito da gestori selezionati attraverso aste su base territoriale a queste condizioni fino al 31 marzo 2027.

La novità quindi non dovrebbe comportare costi aggiuntivi anche se la tutela di prezzo per la fornitura di energia elettrica per microimprese e clienti non domestici come i condomini è finita. "Adesso ancora più di prima – sottolinea Luca Santarelli, avvocato esperto in diritto di condominiale – occorrerà per i condomìni selezionare con attenzione massima l’amministratore".

Come si può risparmiare su gas e luce e non avere problemi di fornitura?

"Sicuramente avvalendosi di un bravo amministratore per dare la delega per ricercare sul mercato gestori più convenienti dal punto di vista economico ma anche seri sulla stabilità della fornitura".

Stabilità che rischia di essere il tallone d’Achille dei gestori da ora in poi.

"L’anno scorso mi è capito di avere in mano lettere di erogatori che non erano più in grado di fornire energie al prezzo concordato. La ricerca va fatta dunque su un buon contratto, che dia stabilità con possibilmente soggetti primari in termini di erogazione dell’energia e possibilmente a prezzi concorrenziali".

Nel trimestre in cui siamo appena entrati sono stati annunciati forti tagli in bolletta.

"Si. Dovrebbe essere un ribasso più sul gas che sulla luce ed è sicuramente una notizia positiva. Questo però ci fa capire che c’è grande volatilità dei prezzi quindi bisogna necessariamente ricercare contratti blindati. Oggi più che nel passato emerge quindi l’importanza della figura dell’amministratore, che prima di tutto deve essere in possesso di canoni di professionalità, umanità ed etica. Umanità, ovviamente con facoltà di sbagliare, ma che operi nella tutela del proprio stabile. Se l’amministratore reputa di dover cambiare gestore deve poterlo fare ma tutto si deve basare su un rapporto fiduciario etico".

Anche perché non sono certo le utenze le sole spese per un condominio.

"Non va scelto l’amministratore solo per l’onorario più basso, ma va selezionato anche in base ai costi della manutenzione ordinaria ed eventualmente anche straordinaria come gli interventi di elettricisti, giardinieri, pulizia della scale. Su cosa cambierà in concreto su gas e energia pronunciarsi adesso è pericoloso ma un amministratore competente che si adopera per cercare contratti più stabili e migliori prezzi sarà utile. In più sono necessari a mio avviso protocolli dentro i condomini nel rispetto dei residenti stessi, dei conti e dell’ambiente".

Guido De Leo