Mercato del Campo Si terrà il 2 e 3 dicembre Al lavoro per l’edizione

La giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’edizione 2023 del Mercato nel Campo. Il prossimo appuntamento sarà il 2 e il 3 dicembre.

Verranno individuati i Cat presso la Confcommercio e Confesercenti per la progettazione delle modalità di svolgimento dell’evento e le attività collaterali di intrattenimento. "Un ritorno alle origini e a quella cultura del gusto – ha commentato l’assessore al Turismo, Stefania Fattorini – che non si arresta neanche per quest’anno e che vedrà protagonista il ‘mercato grande’ del Trecento".